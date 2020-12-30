غرناطة يضاعف معاناة فالنسيا بالدوري الإسباني
ضاعف غرناطة من معاناة ضيفه فالنسيا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - 1 اليوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.
وارتفع رصيد غرناطة، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته أمام ريال مدريد في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 24 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد فالنسيا، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة منذ فوزه على الريال في الثامن من الشهر الماضي، عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.
واتسم الديربي الأندلسي بالندية والعصبية المفرطة، مما دعا حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء 3 مرات، وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة ليحسمها غرناطة لمصلحته في النهاية. وبادر فالنسيا بالتسجيل عبر لاعبه كيفن جاميرو في الدقيقة 36، لكن كينيدي تعادل لغرناطة في الدقيقة 45. واضطر فالنسيا للعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبيه جاسون وغونزالو غيديس في الدقيقتين 70 و73، قبل أن يتلقى البرتغالي دومينغوش دوارتي لاعب غرناطة بطاقة حمراء في الدقيقة 77.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 - 1، أحرز خورخي مولينا هدف الفوز القاتل لغرناطة في الدقيقة 88، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة هذا الموسم.
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