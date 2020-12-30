المصري وغزل المحلة.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري وغزل المحلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ولم يهدد احد الفريقين مرمى الآخر طوال ٤٥ دقيقة في شوط المباراة الاول، ولم تكن السيطرة من جهة واحدة ولكن تبادل الفريقين الهجمات.

لم يشهر احمد جمال حكم المباراة اي بطاقة طوال شوط المباراة الاول رغم الاعتراضات والالتحامات الكثيرة بين اللاعبين، واكتفى بالتحذير.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوى

خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم : كازادى كاسينجو

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ستة نقاط بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين