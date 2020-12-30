أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيليبس - أندي روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل. ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.