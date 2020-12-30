توفير مقدم التعاقد.. الزمالك يزف بشرى سارة بشأن يوسف أوباما

ووفر مسؤولو النادي قيمة المقدم، ووقع المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي على الشيك الخاص بمقدم عقد أوباما كي يتسلم اللاعب الشيك ويوقع على عقود التجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.
كان أوباما اتفق على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، لاسيما وأن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.
وكان اللاعب تلقى عرضا من نادي التعاون السعودي في الأيام القليلة الماضية إلا أنه وافق على تجديد عقده مع الزمالك .
وكان ينتظر توفير مسؤولي القلعة البيضاء لمقدم التعاقد كي يجدد اللاعب لتعاقده رسميا مع النادي في الفترة الحالية.
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