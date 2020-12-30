قبل لقاء نيوكاسل .. ليفربول يعلن رسميا عودة تياجو إلى القائمة

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الانجليزي عودة الإسباني تياجو ألكنتارا إلى قائمة الفريق بعد غيابه بسبب الاصابة. وأكد الريدز في بيانه ان تياجو سيكون متاحا لخيارات كلوب أمام نيوكاسل التي تقام في العاشرة من مساء اليوم. تياجو الذي انتقل إلى ليفربول في الصيف الماضي، يغيب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة لحقت به في مباراة إيفرتون، والتي شهدت إصابة العملاق فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي. ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الوصيف.

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