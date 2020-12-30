بعد تلقيه إنذارا.. جريندو يطالب بالعودة للـVAR والأخير يطرده

تلقى لاعب المصري البورسعيدي البطاقة الحمراء، خلال مواجهة فريق غزل المحلة على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتدخل عبد اللطيف جريندو لاعب المصري البورسعيدي مع لاعب غزل المحلة بقوة واطلق الحكم صافرته واحتسبها خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وطالب جريندو من الحكم العودة لخاصية الـVAR، مدعياََ انه لم يرتكب خطأ في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة.

وعاد حكم المباراة الى الـ VAR، للكشف عن حقيقة القرار، ووجد الحكم ان البطاقة الصفراء لا تكفي فأشهر البطاقة الحمراء في وجه جريندو ليكمل المصري البورسعيدي المباراة بـ 10 لاعبين.

جدير بالذكر أن، المباراة مازالت بنفس نتيجة شوط المباراة الاول التعادل السلبي.