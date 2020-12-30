دعم ومساندة اللاعبين.. الاتحاد السكندري يغلق صفحة مباراة الأهلي ويستعد لـ طلائع الجيش

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز . وطالب حسام حسن لاعبي الفريق بنسيان مباراة الأهلي والتركيز الجيد في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير زعيم الثغر . جاء ذلك خلال اجتماع التؤام " حسام وإبراهيم حسن"، مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران للمطالبة بالتركيز الجيد وورفع الحالة المعنوية للاعبين قبل استكمال مباراة الدوري المصري . وحرص أيضا محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على رفع الروح المعنوية للاعبين ومطالبتهم بالتركيز الجيد في التدريبات وتحقيق الفوز في كافة اللقاءات من أجل إسعاد جماهير الثغر . وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بنسيان مباراة الأهلي والتركيز الجيد في خوض التدريبات مؤكدا أن بطولة الدوري المصري لم تنته في الوقت الحالي ولا تزال في بدايتها .

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