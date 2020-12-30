سنعود أقوى.. الاتحاد السكندري يدعم رجال السلة عقب الهزيمة من الأهلي

دعم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق الأول لكرة السلة، عقب الهزيمة من النادي الأهلي، في نهائي دوري المرتبط بنتيجة ٦٦/٦٨ في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، علي صالة هيئة قناة السويس، واحتل الاتحاد المركز الثاني، بعد فوز الاهلي في لقاءي المرتبط، ولقاء العودة للرجال .

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري بطولات السلة التي تمكن لاعبو الفريق من تحقيقها تحت عنوان :" لكل جواد كبوة .. ولكل فارس غفوة .. سنعود أقــــ????ــــوى".

وخسر الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري من فريق النادي الاهلي، حيث جاءت نتيجة الفترات كالآتي:

تقدم الاتحاد في فترات اللقاء الثلاث الاوائل بنتيجة ١٣/٢١، ٤٣/٣٣، ٤٨/٥٤ ثم انتهى اللقاء بفوز الاهلي بنتيجة ٦٨/٦٦.

وبهذه النتيجة يصبح الاتحاد وصيفا لدوري المرتبط.