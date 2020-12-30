إنجازات قارية ودولية للكاراتيه.. وتكريم من الرئيس السيسي

شهد موسم 2019-2020 العديد من الإنجازات والتحديات للاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على الصعيدين المحلي والدولي لدرجة وصلت إلى اهتمام وتكريم من كبار المسؤولين في الدولة.

بلا شك أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسرة الكاراتيه من لاعبين وجهاز فني ومجلس إدارة في مناسبتين هو أبسط دليل على أن الكاراتيه تسير على الطريق الصحيح .

وكان التكريم الأول بعد حصول لاعبي منتخبنا الوطني على الترتيب الثاني في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس من عام 2019 بإجمالي 14 ميدالية متنوعة بواقع ذهبيتين وثمان فضيات وأربع برونزيات.

أما التكريم الثاني من الرئيس فكان بعد اعتلاء لاعبو منتخبنا لصدارة الترتيب العام لبطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما التي أقيمت في تشيلي بإجمالي 19 ميدالية متنوعة بواقع سبع ذهبيات وأربع فضيات وثمان برونزيات.

ولا يغفل الاتحاد المصري للكاراتيه الدور الملموس للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود ومؤازرته لأسرة الكاراتيه في كل مناسبة خاصة باللعبة.

حيث حرص الوزير على تكريم أبطال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في المغرب العام الماضي.. بالإضافة إلى فتح صبحي بابه أمام مجلس الإدارة لمناقشة كافة الأمور الخاصة باللعبة، وهو ما ساهم في تطويرها بشكل ملحوظ مؤخرا والدليل على ذلك تجاوز التحديات والفوز بالألقاب.

موسم 2019-2020 .. شهد العديد من الإنجازات على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالميداليات التي حصدها لاعبو منتخبنا في مختلف البطولات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.

تعددت البطولات في العام الماضي .. حيث كانت البداية ببطولة سرياس ايه بتشيلي خلال الفترة من 5 الى 14 يناير 2019 .. تم الحصول خلالها على فضية وبرونزية.. تلاها دوري الشباب بكرواتيا تم الحصول على المركز الثاني في الترتيب العام بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات.

وتواصل تألق نجومنا في بطولة إفريقيا التي أقيمت ببتسوانا بالحصول على 11 ذهبية وست فضيات وست برونزيات.. ثم البطولة العربية بتونس بالحصول على 19 ذهبية وسبع فضيات وسبع برونزيات.. ثم الإنجاز القاري في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس من عام 2019 بإجمالي 14 ميدالية متنوعة بواقع ذهبتين وثمان فضيات وأربع برونزيات.

أعقب ذلك الإنجاز المشاركة في بطولة البريميرليج باليابان تم خلالها الحصول على ذهبية من نصيب جيانا فاروق.. ثم سيرياس ايه في تشيلي بالحصول على ذهبية وبرونزية.. تلاها بطولة البريميرليج بروسيا تم خلالها انتزاع فضية من نصيب علي الصاوي.

وتحقق الإنجاز التاريخي والعالمي في بطولة العالم للشباب والناشئين بإجمالي 19 ميدالية متنوعة بواقع سبع ذهبيات وأربع فضيات وثمان برونزيات.. تلاها بطولة البريميرليج بمدريد بالحصول على ذهبية وبرونزية.. ثم جاء الدور على نفس البطولة لكن في فرنسا بالحصول على ذهبية وفضية وبرونزيتين.

وشارك نجومنا في بطولة إفريقيا بطنجة تم خلالها الحصول على 39 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية و19 فضية وتسع برونزيات.. ثم بطولة البريميرليج في دبي تم خلالها الحصول على ثلاث فضيات وأربع برونزيات.

كما تأهلت جيانا فاروق إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو 2021 ومازال الاتحاد يضع آمالا على تأهل مجموعة أخرى من اللاعبين أمثال علي الصاوي وفيريال أشرف وياسمين حمدي ورضوى السيد وأحمد أشرف من خلال التصفيات.

وبرز الاهتمام الدولي بمجلس إدارة اتحاد الكاراتيه من خلال التواجد في اجتماع الاتحاد العربي الذي أقيم بتونس، ولجنة الحكام ومقابلة رئيس الاتحاد الدولي الإسباني أنطونيو اسبينوس في دبي، وكذلك التواجد في اجتماع رؤساء الاتحادات الإفريقية.

لا نغفل الدعم اللامحدود من قبل اتحاد الكاراتيه مع مسؤولي المناطق وحرص المجلس على عقد اجتماعات دورية معهم للتعرف منهم على كافة مشاكلهم والعمل على حلها حيث حرص مجلس الإدارة على عقد جلسات في عدة محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية وقنا والدقهلية وبني سويف.. بالإضافة إلى مناطق ومحافظات أخرى.

وأقيمت العديد من البطولات المحلية هي بطولة جمهورية عمومي فوق 18 سنة وجمهورية عمومي من 17 إلى 18 سنة بالإضافة إلى جمهورية عمومي من 15 إلى 16 سنة، وأخيرا جمهورية عمومي من 15 إلى 16 سنة.

هذا بخلاف منافسات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى والثانية والتي شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين.

ولأول مرة في تاريخ الكاراتيه المصري والعربي يتم إقامة بطولة الجمهورية للترتيب المصري (الرانك المصري) لمرحلة الناشئين بمشاركة 1212 لاعبا ولاعبة.. وهو شئ يضاف إلى رصيد الإنجازات المحلية للاتحاد.

كما حرص الاتحاد على عمل دورات تدريبية للحكام والمدربين في إطار السياسة التي ينتهجها المجلس للعمل على تطوير اللعبة ومواكبة العالمية.

وكذلك حرص مجلس الإدارة على إبرام العديد من البروتوكولات خلال موسم 2019-2020.. أبرزها بروتوكول تعاون نقابة المهن الرياضية في الأول من ديسمبر 2019، وكذلك 13 يناير الماضي، هذا بالإضافة إلى بروتوكول مع الأزهر حيث تم تنظيم الدورة التدريبية الأساسية الأولى للكاراتيه لمعلمي التربية الرياضية بالازهر الشريف.

لم يقف مجلس الإدارة مكتوف الأيدي أمام أزمة كورونا التي كان من أبرز توابعها إيقاف النشاط الرياضي في مصر وذلك في إطار سياسة القيادة السياسية في الحفاظ على سلامة الأسرة الرياضية.

حرص المجلس على التواصل بشكل دائم ومستمر مع مسؤولي ومدربي المناطق وذلك بعقد اجتماعات بصورة دورية "أون لاين" للتعرف على مشاكلهم ومحاولة علاجها خلال فترة التوقف.

وفور اتخاذ قرار بعودة الأنشطة الرياضية في مصر.. قرر الاتحاد المصري للكاراتيه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة جميع لاعبي الأندية المشاركين في البطولات المحلية.

بعد تلك الإنجازات والاهتمام .. نالت مصر شرف استضافة بطولة شمال إفريقيا التي ستقام في فبراير من العام المقبل.. وكذلك بطولة إفريقيا للكبار والناشئين والشباب في أغسطس المقبل بعد غياب عن تنظيم مصر للبطولة لسنوات طويلة.