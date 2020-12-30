عمر كمال يطلق قذيفة في شباك غزل المحلة ويتقدم للمصري بالهدف الأول

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سجل الفريق الاول لكرة القدم بنادي المصري الهدف الأول، في شباك منافسهغزل المحلة، في المباراة التي تقام على ملعب استاد برج العربضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وأطلق عمر كمال، قذيفة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، أسكنها شباك غزل المحلة، وأعلن عن تقدم ابناء بورسعيد.

وتدخل عبد اللطيف جريندو لاعب المصري البورسعيدي مع لاعب غزل المحلة بقوة واطلق الحكم صافرته واحتسبها خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وطالب جريندو من الحكم العودة لخاصية الـVAR، مدعياََ انه لم يرتكب خطأ في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة.

وعاد حكم المباراة الى الـ VAR، للكشف عن حقيقة القرار، ووجد الحكم ان البطاقة الصفراء لا تكفي فأشهر البطاقة الحمراء في وجه جريندو ليكمل المصري البورسعيدي المباراة بـ 10 لاعبين.