نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يخطط لتجديد إعارة نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود مفاوضات جديدة بين ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني حول مصير نجم الملكي الإسباني إبراهيم دياز المعار إلى الروسينيري في الموسم الحالي.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ميلان سيبدأ مفاوضات جديدة مع ريال مدريد الأسبوع المقبل حول موقف إبراهيم دياز في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن الفكرة هي تجديد إعارة دياز مع إضافة بند خيار شراء في عقده في صيف 2022 مع احتمالية وجود شرط إعادة شراء لصالح ريال مدريد الذي يؤمن بالنجم الإسباني كثيرًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن دياز البالغ من العمر 21 عامًا شارك حتى الآن في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف.

وأكدت تقارير صحفية عالمية في الشهر الماضي أن ميلان يخطط للتعاقد مع النجم الإسباني الشاب بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته بينما يبدو أن ريال مدريد لا يزال لم يحسم مستقبل دياز بعد.

وقال فريدريك ماسارا المدير الرياضي لميلان الإيطالي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"نحن سعداء للغاية مع إبراهيم دياز، لقد حظي ببداية مذهلة معنا،نخطط لعقد لقاء مع ريال مدريد في الأشهر المقبلة لإجراء مفاوضات بشأن مستقبله".