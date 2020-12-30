نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة نارية ضد فريق إنبي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

الزمالك يدخل مباراة إنبي وفي جعبته 7 نقاط جمعها من انتصارين على المقاولون العرب 2-1، وسموحة 2-0، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما يمتلك فريق إنبي 4 نقاط جمعها من خسارة أمام أسوان 1-0 وفوز بنفس النتيجة على المقاصة وتعادل مع المحلة 1-1، ويحتل الـ13 في ترتيب المسابقة.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد إنبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم السبت الموافق 2-1-2020، على استاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

تقابل الزمالك مع إنبي 32 مرة سابقة ببطولة الدوري العام، شهدت تفوق كاسح للفريق الأبيض، حيث انتصر في 16 مباراة وخسر في 6 مباريات وانتهت 10 مباريات بالتعادل

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي يوم السبت المقبل، 2 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري هذا الموسم.