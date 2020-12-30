إنطلاق دوري الميني فوتبول بمنطقة مطروح اليوم

أحمد جودة - القاهرة - إنطلقت اليوم دوري منطقة مطروح للمينى فوتبول بملعب البنجر والمؤهلة الى الدورى المصرى الممتاز للمينى فوتبول بثلاث مباريات حقق في المباراة الأولي فريق مركز شباب العميد الفوز علي مركز شباب الرويسات بنتيجة 4/5.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012