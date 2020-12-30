نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف يجهز لاعبي بني سويف لمواجهة قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمد يوسف المدير الفنى الجديد لبني سويف على عقد جلسة مع لاعبي الفريق خلال مران اليوم للتأكيد على أهمية الاجتهاد وبذل الجهد خلال الفترة القادمة وذلك قبيل مواجهة قنا بالجولة السابعة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

وشدد يوسف على ضرورة التركيز في إداء التدريبات والمباريات لحصد نقاط المباريات القادمة للفريق.

وادى الفريق تدريبا بدنيا وفنيا وحرص ' يوسف ' على إجراء تقسيمة فنية للاعبين.

كما حرص المدير الفنى لبني سويف على التعرف على موقف اللاعبين المصابين .

ويحتل بنى سويف المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط.