الأهلي يفاضل بين الدوري الفرنسي والمصري لاختيار بديل سيرينو

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث مسؤولو لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بضم مهاجم مميز لاسيما بعد فشل صفقة المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو.

الأهلي يفاضل بين والتا بواليا وكيجان دولي

وكان مسؤولو نادي صن داونز الجنوب إفريقي، قد أعلنوا رفضهم للعرض المقدم من النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عدة بدائل للنجم الأوروغواياني جاستن سيرينو، للتعاقد مع مهاجم جديد للأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتفاضل لجنة التخطيط بين النجم الجنوب أفريقي كيجان دولي، مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي، وبين الاعب الزامبي والتا بواليا مهاجم الجونة لاختيار صفقة الأهلي الجديدة في يناير.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المهاجم الجنوب إفريقي كيجان دولي مع فريق مونبيليه الفرنسي بنهاية الموسم الجارى، حيث يحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير القادم.