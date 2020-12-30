تدريبات تأهيلية لمدافع سيراميكا كليوباترا بعد تعرضه لآلام الحوض

خاض وليد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويعاني وليد عبد المنعم من إجهاد في الحوض، ويخضع لجلسات علاجية، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بنادي سيراميكا كليوباترا، من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات.

ويسافر فريق سيراميكا كليوباترا إلى الإسكندرية صباح غدٍ الخميس، للدخول في معسكر مغلق هناك، استعدادًا لمواجهة سموحة، عصر السبت المقبل على ملعب استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.