أطلق عمر كمال، قذيفة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، أسكنها شباك غزل المحلة، وأعلن عن تقدم ابناء بورسعيد.
وتدخل عبد اللطيف جريندو لاعب المصري البورسعيدي مع لاعب غزل المحلة بقوة واطلق الحكم صافرته واحتسبها خطأ وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.
وطالب جريندو من الحكم العودة لخاصية الـVAR، مدعياََ انه لم يرتكب خطأ في الدقيقة ٦٧ من عمر المباراة.
وعاد حكم المباراة الى الـ VAR، للكشف عن حقيقة القرار، ووجد الحكم ان البطاقة الصفراء لا تكفي فأشهر البطاقة الحمراء في وجه جريندو ليكمل المصري البورسعيدي المباراة بـ 10 لاعبين.
بهذا الفوز يرتفع رصيد المصري الى ٩ نقاط متساوياََ مع النادي الاهلي ويحتل المركز الثالث في الدوري، بينما يتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة ٥ في المركز العاشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ١٠ لاعبين.. المصري يحقق الفوز على غزل المحلة ١-٠ |فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.