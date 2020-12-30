تدريبات متنوعة لحراس مرمى سيراميكا كليوباترا

خاض حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبات خاصة ومتنوعة، على هامش المران الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة بالدوري.

وانفرد مصطفى عفيفي مدرس حراس مرمى الفريق، بكل من محمود شكري وعامر عامر، ومنحهما حصة تدريبية متنوعة عقب نهاية المران.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة، في الثانية والنصف عصر السبت المقبل، على ملعب استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.