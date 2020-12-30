بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة إيلتشي في الدوري الإسباني

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيلتشي، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - ماركوس أسينسيو - كريم بنزيما ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، فيما يحتل إيلتشي المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

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