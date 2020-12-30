غرناطة يحقق فوزًا مثيرًا على فالنسيا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق غرناطة فوزًا غاليًا على حساب فالنسبا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد غرناطة، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته أمام ريال مدريد في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 24 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد فالنسيا، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة منذ فوزه على الريال في الثامن من الشهر الماضي، عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

واتسم الديربي الأندلسي بالندية والعصبية المفرطة، مما دعا حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء 3 مرات، وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة ليحسمها غرناطة لمصلحته في النهاية.

وبادر فالنسيا بالتسجيل عبر لاعبه كيفن جاميرو في الدقيقة 36، لكن كينيدي تعادل لغرناطة في الدقيقة 45. واضطر فالنسيا للعب بتسعة لاعبين عقب طرد لاعبيه جازون وجونزالو جويديس في الدقيقتين 70 و73، قبل أن يتلقى البرتغالي دومينجوش دوارتي لاعب غرناطة بطاقة حمراء في الدقيقة 77.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1 / 1، أحرز خورخي مولينا هدف الفوز القاتل لغرناطة في الدقيقة 88، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة هذا الموسم.