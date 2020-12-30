نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النيجيري جيمس تيدي أولي صفقات منتخب السويس الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسئولو نادي منتخب السويس إتمام التعاقد مع النيجيري جيمس تيدي مهاجم الإنتاج الحربي السابق، لدعم خطوط الفريق الأمامية في أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بدوري القسم التاني.

وجاء التعاقد مع جيمس تيدي بناءا على طلب أشرف خضر المدير الفنى للفريق، الذي يسعى لضم بعض العناصر التي يحتاجها داخل الفريق لإستكمال مشوار المنافسة الشرسة مع أندية الشركات والمؤسسات وتحقيق حلم جماهير السويس بالصعود لدوري الممتاز.

ويذكر أن منتخب السويس خاض 6 مواجهات بمجموعة القاهرة بدوري القسم التانى حقق خلالهم الفوز في مباراتين وتعادل 4 مباريات ويحتل الفريق المركز التانى برصيد 10 نقاط.