نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هاني يغيب عن تدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغيب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعرض هاني لنزلة برد حرمته من المشاركة في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم الأربعاء تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعدادًا لمواجهة وادي دجلة بعد غد الجمعة على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.