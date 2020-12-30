نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يثير الجدل برسالة جديدة غامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار يوسف أوباما صانع ألعاب نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وكتب أوباما عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الموعد رقم 10، سجل يا تاريخ"، فيما اعتمد على تعبير غاضب فى رسالته الغامضة.

ويبدو أن رسالة أوباما هى إشارة إلى عدم التزام إدارة الزمالك بالموعد الجديد الذى وعد بأن يتلقى فيه مستحقاته المتأخرة ومقدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.