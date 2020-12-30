حارس نيوكاسل يحرم محمد صلاح من الهدف الأول بعد انفراد بالمرمى

ومع الدقيقة 35، انفراد تام بالمرمى من محمد صلاح ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيليبس - أندي روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة من 15 مباراة ويسعى لتأكيد صدارته والاحتفاظ بالقمة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز 15 برصيد 18 نقطة جمعها من 14 مباراة .

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