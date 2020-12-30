شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك

وقال الغندور خلال تصريحاته على قناة الزمالك في برنامج زملكاوي، إن شيكابالا جدد عقده مع الفريق في تواجد عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الفريق.
وأشار الغندور إلى أن شيكابالا وقع عقد جديد مع الزمالك على بياض.
وأتم الغندور تصريحاته: "وجود شيكابالا يصنع الفارق وطريقة لعبه مختلفة، وقرر التجديد بمبلغ عادي جدًا".
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