إسلام صادق: الأهلي يفكر في التعاقد مع أحمد الشناوي

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن أن مسؤولي النادي الاهلى، يفكرون في التعاقد مع أحمد الشناوي، حارس مرمي فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال صادق، فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشناوي يرفض الاستمرار مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة؛ بسبب عدم مشاركته مع الفريق، ومشاركة شريف إكرامي أساسيا هذا الموسم".
واضاف: "محمود الخطيب يرغب فى تدعيم الاهلى بشكل قوي خلال الفترة المقبلة، والشناوي أصبح على رادار القلعة الحمراء".
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