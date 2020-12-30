مجاهد: صحفيان فقط لكل ناد يحضران مباريات الدوري

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإارة اتحاد الكرة، إن جميع أندية الدوري الممتاز- باستثناء 4 فقط- حضرت اجتماع الجبلاية اليوم، وكان مثمرا للغاية.

وأوضح مجاهد، في تصريحات لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "قررنا تواجد 2 صحفيين فقط من كل نادي، فى مباريات الدوري، حرصا على سلامة الجميع بسبب فيروس كورونا".

واضاف: "الأندية رفضت زيادة الأجانب خلال الفترة المقبلة، وكان هناك حديث على تشكيل رابطة الأندية فى الموسم الجديد".