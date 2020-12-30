ريال مدريد يتقدم على إيلتشي 1-0 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول لمباراة فريقي ريال مدريد وإيلتشي، بتقدم الريال بهدف نظيف، في الجولة السادسة عشرة لليجا الإسبانية. هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، أحرزه الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 20 من متابعة لتسديدة أسينسيو التي ارتطمت بالعارضة. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - ماركوس أسينسيو - كريم بنزيما ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، فيما يحتل إيلتشي المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة.

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