علي معلول ينافس محرز وزياش وحكيمي على جائزة عالمية من فرانس فوتبول

كشفت مجلة " فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب مغربي لعام 2020. وتقدم الجائزة كل عام لأفضل لاعب في منطقة المغرب العربي والتي تضم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. وتواجد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي في القائمة المرشحة للفوز بالجائزة، والتي ضمت 9 لاعبين آخرين. وينافس معلول في الجائزة كلا من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والذي توج بالجائزة العام الماضي، والمغربيين أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي، وحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي. وضمت القائمة أيضًا كلا من الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان الإيطالي ومواطنيه سعيد بن رحمة لاعب وست هام الإنجليزي، ورامي بن سبعيني لاعب بروسيا مونشجلادباخ الألماني، إضافة إلى المغربيين سفيان مرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، والتونسي إلياس السخيري لاعب كولن الألماني. وسيتم فتح باب التصويت أمام الجمهور بدءًا من الغد الخميس.

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