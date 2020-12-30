بعد 6 سنوات .. كيف نجح الأهلى فى الثأر من هزيمته التاريخية أمام حسام حسن

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا على منافسه الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الاسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وتفاجأ الجميع بتراجع مستوي لاعبي الاتحاد السكندري خلال مواجهة النادي الأهلي على الرغم من تقديم أداء جيدا في مباراة نصف نهائي كأس مصر التي انتهت بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر .

وأكد حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري ان سبب تراجع أداء الفريق هو تغير موعد المواجهة في ظل استعداد زعيم الثغر لمواجهة إنبي لكنه تفاجأ بمواجهة النادي الأهلي بعد دراسة الفريق البترولي جيدا.

وعلى الرغم من تلقي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن 4 أهداف مؤخرا، إلا أن زعيم الثغر كان حققا نتيجة إيجابية تحت قيادة العميد في موسم "2014-2015" بعدما فاز على المارد الأحمر حامل اللقب برباعية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث للمسابقة في ظل معاناة الاتحاد السكندري في ذلك الوقت من بعض الأمور المالية وضعف الإمكانيات.

وتمكن حسام حسن من هزيمة النادي الأهلي في ذلك الموسم تحت قيادة الإسباني كارلوس غاريدو "4-1"، وإستغلال أخطاء المارد الأحمر لتصبح الهزيمة الأكبر في تاريح النادي الأهلي على أيدي الاتحاد حتى الأن .

وعلى الرغم من هزيمة الاتحاد السكندري في هذا الموسم "2020-2021"، الإ أن كافة جماهير الثغر قامت بمساندة اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في المبارايات القادمة والتواجد بالمربع الذهبي لهذا الموسم.