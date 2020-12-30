ليفربول ضد نيوكاسل .. شوط أول سلبي وصلاح يهدر هدفا محققا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء ليفربول وضيفه نيوكاسل في المباراة التي تقام في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 71 % لصالح ليفربول مقابل 29 % نيوكاسل، وتوقفت المباراة لعلاج أندرو روبيرتسون لاعب فريق ليفربول، في الدقيقة 18.

ومع الدقيقة 35، انفراد تام بالمرمى من محمد صلاح ولكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.