نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي سونديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر يناير، على أرضية ملعب ستاد الأهليweالسلام.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وسونديب بطل النيجر، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر الناقل الحصري البطولة Bien Sports HD.

وكان النادي الأهلي قد نجح في عبور نادي سونديب بطل النيجر فى لقاء الذهاب بهدف نظيف، أحرزه متوسط الميدان المالي اليو ديانج بتصويبة سكنت شباك حارس بطل النيجر ليقترب الأحمر من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالى لمواجهة نظيره وادي دجلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها مساء الجمعة القادمة على أرضية ملعب ستاد الأهلي وي السلام.