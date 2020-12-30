نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك على بياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى الزمالك، اليوم الأربعاء، تجديد التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد وصانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطبقًا لقناة نادى الزمالك، فإن محمود عبد الرازق شيكابالا جدد تعاقده مع الفارس الأبيض ووقع عقودًا على بياض دون وضع القيمة المالية.

ومن المقرر أن تحسم لجنة الكرة بنادى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة مصير تجديد التعاقد للثنائى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، ويوسف إبراهيم أوباما.