نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية جراحية لنجم برشلونة.. وتحديد مدة الغياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح النادي: الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى.

وأضاف: علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح جراحة بالمنظار، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.

ومن المتوقع أن يغيب كوتينيو عغن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أشهر.