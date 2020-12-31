ليفربول يعود بتعادل مخيب من أرض نيوكاسيل.. وصلاح بطل المشهد بفرصتين مهدرتين

تعادل فريق ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد سلبيا دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع الدقيقة 35، انفراد تام بالمرمى من محمد صلاح لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار. ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - فيليبس - أندي روبرتسون خط الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - كيرتس جونز خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو وكاد ليفربول يفتتح التسجيل في الدقيقة 66، عندما انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة واحدة أقل، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.



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