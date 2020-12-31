متحدث الزمالك يكشف مفاجأة عن عرض رحيل فرجاني ساسي.. وموقف مصطفى محمد

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن محمود شيكابالا وقع عقود التجديد لنادى الزمالك لمدة عامين مقبلين، فى جلسة مع اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى.
وأضاف المتحدث باسم نادى الزمالك، أن اللواء عماد عبد العزيز اكتفى بتوقيع شيكابالا عقود التجديد، وترك القيمة المالية لإدارة النادى.
وتابع سالم أن مصطفى محمد مستمر مع النادى حتى نهاية أولمبياد طوكيو 2021 بعيدًا عن العروض المقدمة فى الوقت الحالى.
وأشار إلى أن الزمالك لن يقبل برحيل مصطفى محمد عن الفريق بعرض أقل من 7 مليون يورو، أو 9 ملايين دولار.
وعن فرجاني ساسي: "علمت أن نادٍ قطري، قدم له عرض ٣ ملايين يورو، ما يعادل ٦٠ مليون جنيه، والزمالك لا يستطيع في الوقت الحالي دفع هذا المبلغ، ولكن اراهن على حب فرجاني للزمالك وجماهيره".
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