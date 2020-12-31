نيوكاسل يحبط ليفربول ويفرض عليه التعادل

نيوكاسل يحبط ليفربول ويفرض عليه التعادلخيم التعادل السلبي على مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم ينجح مهاجمو الفريقين في استغلال الفرص السانحة طوال 90 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" في مدينة نيوكاسل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة. ويحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة بعد خوضه 15 مباراة، كما أن لديه مباراة مؤجلة.