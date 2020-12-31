ريال مدريد يضيع فرصة الابتعاد عن أتلتيكو مدريد بتعادل مخيب مع إلتشي

سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي بهدف لمثله خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الإسباني.
وسجل لريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 20، بينما سجل فيدل تشافيز، هدف إلتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 52.
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مقابل 16 نقطة في جعبة إلتشي في المركز الخامس عشر.
واتسع الفارق بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى نقطتين بعد أن رفع الريال رصيده إلى النقطة 33، وتتبقى مباراتان إضافيتان للأتليتي.
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