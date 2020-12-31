رابطة الدوري الإنجليزي: لا نية لتأجيل المسابقة بسبب كورونا

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي، أنها لا تنوي تأجيل المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا ردًا على الشائعات التي تحدثت عن تأجيل المسابقة، مشيرة إلى أنها لا تنوي بأي شكل من الأشكال تأجيل المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الرابطة، أن الأندية ملتزمة بتطبيق البروتوكول الطبي المتفق عليه من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وكانت رابطة البريميرليج، أعلنت تأجيل مباراة فريقي توتنهام وفولهام في المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا.