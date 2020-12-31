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الأهلي يدرس التعاقد مع حارس بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق عن رغبة مسئولو الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز خلال الفترة المقبلة. 

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشناوي يرفض الاستمرار مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة بسبب عدم مشاركته مع الفريق ومشاركة شريف إكرامي اساسيا مع الفريق هذا الموسم".

واضاف: "محمود الخطيب يرغب فى تدعيم الاهلى بشكل قوي خلال الفترة المقبلة والشناوي أصبح على رادار القلعة الحمراء".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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