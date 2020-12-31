نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس التعاقد مع حارس بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق عن رغبة مسئولو الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال صادق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الشناوي يرفض الاستمرار مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة بسبب عدم مشاركته مع الفريق ومشاركة شريف إكرامي اساسيا مع الفريق هذا الموسم".

واضاف: "محمود الخطيب يرغب فى تدعيم الاهلى بشكل قوي خلال الفترة المقبلة والشناوي أصبح على رادار القلعة الحمراء".