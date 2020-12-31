نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد من الجبلاية بشأن حضور الصحفيين مباريات الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، حضور ممثلي جميع أندية الدوري المصري في اجتماع الجبلاية أمس عدا أربعة فقط.

وقال مجاهد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قررنا تواجد 2 صحفيين فقط من كل نادي فى مباريات الدوري حرصاً على سلامة الجميع بسبب فيروس كورونا".

واضاف: "الاندية رفضت زيادة الاجانب خلال الفترة المقبلة وكان هناك حديث على تشكيل رابطة الأندية فى الموسم الجديد".