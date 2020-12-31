نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين البقاء والرحيل.. عرض قطري يفصل تجديد ساسي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية قطرية، عن آخر تطورات إنتقال الدولي التونسى فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لصفوف نادي الدحيل القطري خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وذلك في ظل رغبة الفريق القطري في الظفر بخدمات اللاعب من أجل تدعيم وسط ملعب الفريق، قبل خوض غمار كأس العالم للأندية والمقرر إقامته فى شهر فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، وبجانب وجود مفاوضات فى الوقت الحالي من جانب مسؤولي القلعة البيضاء لتجديد تعاقدها مع اللاعب.

وبحسب صحيفة "العرب القطرية"، فإن إدارة الدحيل القطري تقدموا بعرض من أجل الحصول خدمات ساسي، لخوض اللاعب بطولة كأس العالم للأندية رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة، وعلى حساب مواطنه التونسي يوسف المساكني الذي بات قريبا من الرحيل عن الفريق".

وأضافت:" ويتضمن العرض القطري ضم الدولي التونسى لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم، وهناك مفاوضات جارية فى الوقت الحالي بين النادي القطري ووكيل اللاعب مهند عون، من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في إطار منافسات الأسبوع الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت.