من الدحيل القطري.. خالد الغندور: حافظنا على ساسي رغم امتلاكه عرضا خرافيا

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يمتلك عرضًا خرافيًا من نادي الدحيل القطري؛ للانتقال إلى صفوفه في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي خالد الغندور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "ساسي لو لم يتم وضع المستحقات المتأخرة في حسابه لكان رحل وانتقل إلى الدحيل القطري، وهذا حقه فهو لاعب محترف، كما أنه أيضًا لاعب محترم وكذلك وكيله، رفضا تقديم شكوى ضد الزمالك قبل مباراتي الرجاء والأهلي، ووكيله قال وقتها البطولة أهم من الأموال".

وأكد الإعلامي خالد الغندور "الدحيل القطري عرض على فرجاني ساسي راتبا خرافيا لا يمكن تخيله من دون أن يتحمل اللاعب أي ضرائب".

وتابع الإعلامي خالد الغندور "ساسي مستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم، حصل على مستحقاته، ولا يمكن له تقديم أي شكوى لفسخ التعاقد، هو بيده كل الأمور الآن، إما التجديد وإما الرحيل بنهاية الموسم".

وأضاف الإعلامي خالد الغندور "الإدارة نجحت في الحفاظ على ساسي لنهاية الموسم بشكل مبدئي".

واستطرد الإعلامي خالد الغندور "الجميع في نادي الزمالك يريد استمرار ساسي، الجماهير تحبه للغاية وزوجته أيضًا تحب مصر، بقاء ساسي مطلب للجميع، لكن في النهاية العرض القطري كبير للغاية، والزمالك قدم لـ ساسي عرضًا استثنائيًا غير الذي قدمه لأي لاعب آخر".

واختتم الإعلامي خالد الغندور "ساسي له طلبات، المقابل المادي يجب أن يكون صافي ولا يتحمل الضرائب أو أي رسوم تخص القيد أو تنمية الموارد وبالتالي المبلغ سيكون كبير، ويرغب في التوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، هنا عرض وطلب وسنرى ما سيحدث".