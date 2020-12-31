نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني، مع منافسه وادي دجلة، يوم الجمعة 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر بيتسو موسيماني على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام وادي دجلة، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أكرم توفيق - أليو ديانج - محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

وستقام المباراة بين الأهلي ووادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.