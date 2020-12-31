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موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي فريق الأهلي، مع منافسه وادي دجلة، يوم الجمعة 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وستقام المباراة بين الأهلي ووادي دجلة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد حقق النادي الأهلي الفوز في الجولة الماضية على حساب الاتحاد السكندري، بنتيجة أربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي. 

ويسعى المارد للمحافظة على لقبه المحبب لدى جماهيره، والذي قد توج به خلال الموسم الماضي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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