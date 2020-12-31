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موعد مباراة توتنهام المقبلة بعد تأجيل مواجهة فولهام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الانجليزية تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام فولهام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد فى صفوف فولهام.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي توتنهام هوتسبير. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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