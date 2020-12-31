نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام المقبلة بعد تأجيل مواجهة فولهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الانجليزية تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير أمام فولهام ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد فى صفوف فولهام.

ومن المقرر أن يواجه نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي توتنهام هوتسبير.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.