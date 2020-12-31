نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لم يحترم شقيق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في جلسة التفاوض التي جمعته بإدارة الأبيض على تجديد عقده.

وأشار ميدو إلى أن مصطفى محمد له الحق الكامل في أن يستاء مما فعله مسئولو الزمالك، مؤكدا أن الأبيض لم يحترم وجود أخيه في جلسة التفاوض للتجديد، موضحا أن هذا لا يعني أن من حقه التمرد.

وتابع، "قسوت على مصطفي محمد لأني اعتبره ابني، ولكن على مسئولي الزمالك أن يحترموا وجود شقيقه في جلسة التفاوض".

وأوضح أن الزمالك يسير بشكل جيد جدًا داخل الملعب، وأن أزمات ساسي ومصطفي محمد في طريقها للحل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقدي فتوح وأوباما.

وعبر عن سعادته بتجديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا مع الزمالك بالمبلغ الذي يليق به كأحد أساطير النادي.