ميلنر يعلق على تعادل ليفربول أمام فريق نيوكاسل يونايتد

علق جيمس ميلنر قائد فريق ليفربول الإنجليزي على تعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر جيمس ميلنر مجموعة من الصور من المباراة، معلقا عليها "لم استطع تجاوزها تمام الليلة.. ولكن الانتهاء من قمة الدوري والكثير من الألعاب القادمة بعد أداء أفضل".

وتعادل فريق ليفربول مع مضيفه نيوكاسل يونايتد سلبيا دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضا

ومع الدقيقة 35، انفراد تام بالمرمى من محمد صلاح لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.

وكاد ليفربول يفتتح التسجيل في الدقيقة 66، عندما انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام مانشستر يونايتد الذي لعب مباراة واحدة أقل، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.