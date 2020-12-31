نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة فى الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل نادي ريال مدريد خارج ارضه أمام نظيره نادي إلتشي بنتيجة 1 / 1 ضمن ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد على ملعب نظيره نادي سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.