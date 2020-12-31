نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد أحمد أبوالفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل أيمن يونس المدير التنفيذى للجنة الكرة بنادى الزمالك، علي تجديد عقد اللاعب أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

ووافقت لجنة الكرة في نادي الزمالك، علي التجديد لأحمد أبو الفتوح لمدة 4 مواسم قادمة، بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأبدي لاعب منتخب مصر الأولمبي موافقته على التجديد مع الفارس الابيض، والاستمرار بعدما حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب جيمي باتشيكو.

يذكر ان عقد اللاعب ينتهي في نهاية الموسم الحالي، بعدما كان معارًا خلال الموسم الماضي في صفوف سموحة.