الارشيف / الرياضة

الزمالك يقترب من تجديد عقد أحمد أبوالفتوح

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد أحمد أبوالفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل أيمن يونس المدير التنفيذى للجنة الكرة بنادى الزمالك، علي تجديد عقد اللاعب أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم.

ووافقت لجنة الكرة في نادي الزمالك، علي التجديد لأحمد أبو الفتوح لمدة 4 مواسم قادمة، بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأبدي لاعب منتخب مصر الأولمبي موافقته على التجديد مع الفارس الابيض، والاستمرار بعدما حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب جيمي باتشيكو.

يذكر ان عقد اللاعب ينتهي في نهاية الموسم الحالي، بعدما كان معارًا خلال الموسم الماضي في صفوف سموحة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا